Da sempre appassionata di arte, questa volta è riuscita a coronare un progetto importante. Natalia Monika Lewandowska, 36 anni originaria della Polonia ma ormai oristanese d’adozione, ha pubblicato il suo primo libro. “I vampiri di Cracovia” sarà presentato venerdì prossimo alle 19 nel She bar, il locale che gestisce insieme alla moglie Nadia.

L’opera, edita da Barbaro editore, è nata proprio dopo un viaggio a Cracovia. Ambientato nel 1348, il romanzo (genere thriller, horror e fantasy) ripercorre diversi secoli fra leggende medioevali, storie di alchimia e il sogno di vendere l’immortalità a regine e potenti. Si arriva fino al 2026 in una metropoli dominata da grattacieli e intellegienze artificiali.

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