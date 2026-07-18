Il Porto Vecchio si trasformerà domenica sera in un club di New Orleans, per la chiusura di Stintino Jazz&Classica 2026, la rassegna dell’Associazione LABohème. Alle 22 va in scena Dixie! Un racconto jazz, concerto-spettacolo gratuito scritto e interpretato dal drammaturgo e attore Michele Vargiu, accompagnato dalla musica dal vivo di Luca Chessa al sassofono, Andrea Budroni al pianoforte, Lorenzo Agus al contrabbasso e Jacopo Careddu alla batteria.

"Dixie!" accompagnerà il pubblico in un percorso nel quale narrazione e musica si fondono per raccontare un genere che, da oltre un secolo, rappresenta un grido di libertà, una rivoluzione artistica e una straordinaria esperienza umana e sociale. La trama parte dalle strade di New Orleans dove un giovane emigrato italiano si ritrova immerso in una città attraversata da suoni nuovi e irresistibili, in una musica che lo spingerà ad aprire un piccolo jazz club, dando vita a una grande storia.

Lo spettacolo è pensato tanto per gli appassionati quanto per chi si avvicina al jazz per la prima volta, in una corsa attraverso una musica che continua a conquistare l’anima e il cuore.

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