Questa mattina in occasione dell’evento Ittiri folk Festa il Comune ha ospitato il saluto ufficiale alle delegazioni dei gruppi ospiti e la consegna del Premio Zenìas. Una cerimonia semplice e snella ma emozionante che ha omaggiato anche chi aiuta a realizzare la quattro giorni di eventi musicali e culturali, dalle forze dell’Ordine alla Protezione Civile. Le autorità ittiresi hanno salutato ufficialmente i rappresentanti dei gruppi che sono ospiti degli ittiresi: il Balletto Argentino Caldén Gaucho Santa Rosa - La Pampa (Argentina), l’ensemble “Mirko Srzentić” del Montenegro, l'Ensemble “Tamra” di Dakar del Senegal e l’associazione culturale “Perù sentimiento y tradición” di Lima, più il gruppo salentino "Scazzicapieti". Il sindaco di Ittiri Baingio Cuccu ha detto: «Negli anni Ittiri Folk Festa ha saputo rigenerarsi e aggiungere altre iniziative, come il Premio Zenìas». L’assessora alla Cultura Giusy Dettori ha aggiunto: «L’amministrazione comunale ha sempre sostenuto il Premio Zenìas che evoca i tratti distintivi della nostra identità e in un’epoca in cui si tende ad omologare tutto è importante omaggiare chi valorizza e divulga la nostra tradizione e Maria Giovanna Cherchi incarna perfettamente lo spirito del Premio. Il suo canto unisce le persone e avvicina gli emigrati». In rappresentanza della Regione Sardegna, la presidente della Commissione Sanità, Carla Fundoni, che ha portato il saluto del presidente del Consiglio Regionale Piero Comandini: «Un piacere ospitare in Sardegna i gruppi che vengono da altri Continenti, questa manifestazione lancia come sempre un segnale di accoglienza, inclusione e pace». Quindi l’assegnazione del Premio Zenìas a Maria Giovanna Cherchi, una delle voci più rappresentative della Sardegna. Creato 24 anni fa, soltanto nell’anno del Covid non è stato assegnato. Leonardo Marras, presidente del Premio Zenìas, ha spiegato le motivazioni: «Genialità, talento e appartenenza alla nostra terra: sono queste le caratteristiche che teniamo presenti quando decidiamo di assegnare il Premio. Il canto di Maria Giovanna Cherchi ci accompagna da 30 anni e sa toccare i cuori. Lei rappresenta un cordone ombelicale tra l’isola e gli emigrati non solo in Italia ma anche nei Paesi d’Europa e oltre». Maria Giovanna Cherchi: «Sono molto emozionata, sarebbe stato più facile cantare. Con l’associazione Ittiri Cannedu c’è un’amicizia che mi ricorda anche la connessione tra Paesi visto che sono di Bolotana. Ittiri mi ha sempre abbracciato forte con affetto. Voi siete un pezzo di casa, un pezzo di famiglia». Maria Giovanna Cherchi ha poi cantato a cappella un cantu a sa nuoresa che ha incantato tutti, specialmente gli stranieri. Domenica la Ittiri Messa dei Popoli (alle 11) nella Chiesa San Pietro in Vincoli, animata dal Coro “Boghes e Ammentos” e concelebrata dall’arcivescovo di Sassari Monsignor Francesco Soddu. Dalle 9 alle 12.30 gara ciclistica su strada Trofeo “Ittiri Folk Festa” per le categorie esordienti, allievi e juniores. Alle 18 la Gran Parata di tutti gli 8 gruppi stranieri (Argentina, Perù, Isola di Pasqua-Cile, Montenegro, Senegal, Ucraina, Messico e Colombia) e i gruppi sardi, con partenza dal Convento di San Francesco: Alle 22 al Parco Missingiagu il ballo coi gruppi di Ucraina, Isola di Pasqua, Colombia, Messico, Argentina, Perù, Montenegro,Tempio, Bitti e Ittiri. Lunedì 20 luglio a Ittiri in piazza Marconi,a partire dalle 21.30 la Rassegna di sapori e musica dal mondo. Cena etnica e balli in piazza con Argentina, Montenegro, Perù e Salento.





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