Selegas, tra fede e tradizione: i trattori in sfilata per Sant’IsidoroAppuntamento domenica 17 maggio
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La comunità di Selegas si ritrova domenica prossima per celebrare una delle ricorrenze più sentite dal mondo agricolo locale: la festa in onore di Sant’Isidoro. La Parrocchia di Sant’Anna e Gioacchino ha predisposto un programma che, come da tradizione, unisce il rito religioso alla valorizzazione della cultura rurale della Trexenta.
L’appuntamento è fissato per domenica 17 maggio. Le celebrazioni inizieranno alle ore 10 con la partenza della processione dalla chiesa parrocchiale. Il cuore dell'evento sarà la processione con i trattori addobbati a festa che scorteranno il simulacro del Santo protettore degli agricoltori lungo il percorso cittadino.
Il corteo si dirigerà verso la periferia del centro abitato, dove alle ore 10.30 verrà celebrata la Santa Messa solenne nella suggestiva chiesetta di Santa Vitalia. Un momento di forte identità per Selegas, che richiama ogni anno non solo i residenti ma anche numerosi visitatori dai centri vicini, desiderosi di assistere alla benedizione dei mezzi e di partecipare a un rito che celebra il legame indissolubile tra il lavoro dell'uomo e la terra.