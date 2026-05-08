Il viaggio di Sentieri d’Arci prosegue. Domenica 9 maggio una tappa nel cuore di Marrubiu, per l’evento ideato e lanciato dal Consorzio del Parco Naturale Regionale del Monte Arci. È la seconda di dieci tappe che nei mesi di maggio, settembre e ottobre si propongono di far scoprire ai visitatori l’identità del territorio, immersi nella natura, tra i sentieri del Monte Arci.

Il percorso, di circa 8 chilometri e con un dislivello di circa 300 metri, toccherà siti di grande fascino, come la storica Chiesetta di Zuradili, la Carbonaia didattica, Dispensa Muros e la Capanna di “Praideddu”.

Il ritrovo per la partenza è previsto alle 8, nel parco di Zuradili. L’esperienza prevede l’accoglienza con colazione, escursione guidata, degustazione finale con prodotti tipici e un gadget esclusivo dell'evento.

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