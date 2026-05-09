Cinque giorni di parole e musica a Selegas e un’estate di libri e incontri a Guamaggiore: la Trexenta si prepara a vivere una stagione culturale nel segno della letteratura e della condivisione. Dal 25 al 29 maggio la Biblioteca comunale di Selegas ospita la seconda edizione di “Fueddus”, rassegna promossa da Pro loco e Comune. Ospite d’eccezione il cantautore Cristiano Godano, voce dei Marlene Kuntz. «Stiamo costruendo un programma che metta insieme qualità e partecipazione, valorizzando le voci del territorio e aprendoci ad autori e artisti di rilievo», sottolinea l’assessora alla Cultura Valeria Pardu.

Venerdì 29 maggio prende il via anche la rassegna letteraria di Guamaggiore, che accompagnerà il paese per tutta l’estate trasformando la Biblioteca comunale in un punto di riferimento per lettori e appassionati. Si parte con Davide Piras e il romanzo “Femmenella”, racconto intenso legato alla terra sarda. Il calendario è in via di definizione e potrà arricchirsi di nuovi ospiti, confermando la volontà di investire nella cultura come occasione di dialogo e crescita condivisa.

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