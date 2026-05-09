Con l’estate alle porte ripartono anche i laboratori all’Orto Giardino Mariposa de Cardu in località Su Idanu, con ingresso da via Goffredo Mameli a Quartucciu. Nel pomeriggio di oggi, dalle ore 16, Il Crogiuolo propone un evento dedicato alla cura del corpo e ai rimedi naturali con un corso di cosmesi naturale guidato da un'esperta.

Durante il laboratorio, della durata di circa un’ora, i partecipanti realizzeranno due prodotti, con attenzione nello specifico a prodotti naturali: uno scrub al sale ed erbe sarde con oli essenziali e un roll on contorno occhi al lentischio.

Proprio per lo scrub sarà uno dei protagonisti del corso vista l’esigenza di protezione ai raggi solari. «L’esfoliazione aiuta infatti a eliminare cellule morte e impurità, preparando la pelle a un’abbronzatura più uniforme e luminosa. Tra gli ingredienti utilizzati ci saranno sale marino e sale rosa dell’Himalaya, ricchi di minerali preziosi per la pelle. Spazio anche alla cura del viso con il roll on contorno occhi al lentischio, pensato per dare sollievo alla zona perioculare e contrastare segni di stanchezza e gonfiore grazie all’effetto fresco della sfera massaggiante in acciaio», ha spiegato la direttrice artistica de “Il Crogiuolo” Rita Atzeri.



© Riproduzione riservata