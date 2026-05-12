Giovedì 14 maggio alle 18, nella Basilica di San Saturnino a Cagliari, per i Dialoghi di Archeologia Architettura Arte Paesaggio, organizzati dai Musei nazionali di Cagliari, Franco Masala (storico dell’arte) e Gianni Murtas (critico d’arte), presentano due opere d’arte donate ai Musei nazionali rispettivamente dalle famiglie Deidda e Argiolas.

Le donazioni fanno parte del Progetto Prendas Torradas, un’azione di mecenatismo diffuso che sta arricchendo i Musei nazionali di Cagliari e in particolare la collezione di Arte contemporanea.

I Dialoghi si possono seguire in streaming e riascoltare.

(Unioneonline)

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