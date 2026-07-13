ll caldo non ferma quartesi e turisti che in questi gionti stanno affollando la piazza del mercato a Quartu per assistere alla 41 esima edizione di Sciampitta, il festival internazionale del folklore organizzato dal gruppo Città di Quartu. Domani e dopo gli ultimi appuntamenti di questa rassegna che passano gli anni ma non perde il suo smalto. Domani si comincia dalla mattina quando alle 11 all’ex convento di cappuccini in via Brigata Sassari ci sarà l’incontro istituzionale con le delegazioni “Armonie del mondo”, e il concerto con i gruppi di Friuli, Portogallo, Argentina e Perù. In serata alle 21 ci si sposta a Sa dom’e Farra per la danza dei popoli con i gruppi che incontreranno i cittadini. Un percorso, quello di Sciampitta, che attraversa Quartu e la trasforma in un crocevia di culture. Sul palco a presentare Giuliano Marongiu e Margherita Puddu.

«Con il cuore pieno di entusiasmo», ha detto la direttrice artistica del festival Margherita Puddu, «stiamo vivendo questa 41 esima edizione di Sciampitta, un festival che ogni anno ci fa sentire parte di qualcosa di grande, colorato e vivo».

L'atto finale è previsto mercoledì con lo spettacolo in diretta su Videolina dal e21 con i gruppi di Friuli , Portogallo, Argentina e Perù. Con loro il gruppo Auras, l'orchestra popolare sarda con Caterina Melis al violino e la voce di Peppino Patteri e l'organizzatrice associazione Città di Quarto. Sciampitta avrà poi una coda il 26 settembre a Sa Dom'e Farra con la presentazione del libro "Sette fanciulle, un carro e mille storie", dentro la magia di San Giovanni a Quartu, di Margherita Puddu, Gianni Orrù, Aldo Cinus e Mariano Staffa.

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