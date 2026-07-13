Doppio appuntamento sabato a Tavolara: oltre alla già annunciata proiezione del corto “Il viaggio di Matteo” di Laura Moretto, la penultima serata del Festival del cinema di Tavolara sarà caratterizzata dal racconto del Tortellante, il progetto nato a Modena e dedicato a persone con autismo.

Nel laboratorio del Tortellante, le nonne insegnano ai ragazzi a realizzare a mano i tortellini, trasformando un sapere antico in uno spazio di relazione, apprendimento, autonomia e inclusione sociale. Il progetto ha saputo unire cura, lavoro manuale, tradizione e valorizzazione delle differenze, una visione che trova un simbolo nei tortellini “Brutti ma Buoni”, piccole imperfezioni che raccontano percorsi di crescita, qualità e bellezza condivisa.

Alla serata sarà presente Lara Gilmore, tra i fondatori del progetto Tortellante, dalla cui collaborazione è nato “Il viaggio di Matteo”, primo progetto audiovisivo prodotto dall’Associazione Argonauti e dal Festival del Cinema di Tavolara col sostegno di Mini.

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