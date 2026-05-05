Un mese e mezzo ricco di appuntamenti nell'Unione dei Comuni del Coros: dal 6 maggio al 19 giugno. Al via “Maggio della Parità”, un’ampia rassegna di eventi promossa dal CUG (Comitato Unico di Garanzia) in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Coros Figulinas e l’Ufficio della Consigliera di Fiducia. L'obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza su temi cruciali come l'uguaglianza di genere, la salute e i diritti.

Si comincia domani a Ossi, presso la Biblioteca Comunale con Davide Piras che presenta alle 18.30 il libro "Femmenella" (in collaborazione con la Libreria Azuni). Il 9 Maggio a Usini è la volta di Claudia Crabuzza che terrà un reading al Parco lavatoio, con inizio alle 18, dedicato a "L’eredità delle donne di Casa Lussu. Joyce Lussu e Giovanna Serri".

Il Teatro Comunale di Ittiri ospiterà invece il 13 maggio alle 9 l'evento di disseminazione finale del progetto educativo "Diversamente pari: progetto educativo uguaglianza di genere". Il 21 maggio in Biblioteca a Ploaghe si terrà un incontro con Silvia Brunu dal tema "La previdenza complementare: una scelta di valore per le donne".

Il 25 maggio, nella sede dell’Unione dei Comuni del Coros si terrà un Convegno- corso di formazione per il personale dipendente incentrato sul benessere organizzativo e il contrasto alle molestie nei luoghi di lavoro. Il 29 maggio verrà presentato a Uri il libro “Il corpo sbagliato” di Francesca Spanu, presso la Biblioteca comunale.

Il “Maggio della parità” prosegue con la partecipazione alla “Corsa in rosa”: dal 29 al 31 Maggio a Sassari. Il vasto cartellone di eventi si chiude a Florinas il 19 giugno, con la proiezione del documentario “Oggi sono io” di Viola Ledda presso la Biblioteca comunale.

© Riproduzione riservata