Alghero rende omaggio a Joaquim Arenas i Sampera con due giornate di iniziative dedicate alla sua figura e al suo impegno per la lingua e la cultura catalana. L’evento, promosso da Òmnium Cultural de l’Alguer, si terrà l’8 e il 9 maggio ed è aperto a tutta la cittadinanza.

Maestro, pedagogo e scrittore, Arenas è stato dirigente del Servizio d’Insegnamento del Catalano della Generalitat de Catalunya e tra i principali protagonisti della diffusione della lingua algherese nelle scuole. Fondatore di Òmnium Cultural de l’Alguer, ha mantenuto nel tempo un forte legame con la città e con la sua comunità culturale. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 8 maggio alle 18 nella sala conferenze dell’Ex Seminario (via Sassari 179), con un Atto di Omaggio alla presenza della moglie Margarida Muset.

Previsti gli interventi di Aldo Dore, Tonino Baldino, Andreu Bosch, Stefano Campus, Carmela Frulio, Gianfranco Russino, Guido Sari e Luca Scala. Sabato 9 maggio, alle 18.30, nella Cattedrale di Santa Maria, si terrà invece la messa di commemorazione.

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