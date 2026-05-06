La stand-up comedy sbarca in Trexenta per una serata all’insegna della satira e dell’ironia più tagliente. Venerdì 15 maggio, nei locali comunali nei pressi dell’area archeologica Monte Luna si terrà lo spettacolo "Comici in Scena", promosso dal Comitato 2026 Sant’Antioco e Mariedda “Classe 1976”. Protagonisti della serata saranno due nomi noti del panorama comico isolano: Samuele Zucca e Luca Tramatzu. Il duo porterà sul palco i propri monologhi in uno show intitolato significativamente "Due comici, nessuna censura!", dove i temi della quotidianità e i paradossi del presente saranno messi a nudo con stile diretto e dissacrante.

La serata inizierà alle 19 con l’apertura dell’open bar, seguita da un’apericena. Il sipario sui comici si alzerà ufficialmente alle 20.30. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 329.8730126. La cittadina nel cuore della Trexenta propone un’originale serata all’insegna del divertimento e della stand-up, un tipo di comicità che continua a raccogliere consensi tra il pubblico di tutte le età.

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