L’estate, a Palmas Arborea, coincide ormai con il ricordo di Elio Minnei, figura mai dimenticata dalla comunità, legata allo sport ma non solo. Per una settimana, i suoi amici, riuniti all’interno dell’associazione “Amici di Zio Elio”, organizzano in suo onore il Memorial “Zio Elio” di calcio a 5. Una settimana, dal 15 al 20 giugno, nel campo di calcio a 5 dell'impianto sportivo a lui dedicato, si sfideranno 10 squadre divise in due gironi nella categoria “Open”, oltre ai bambini, in arrivo da tutta la provincia. Una nona edizione dell’evento che, dunque, non cambia formula, sempre riuscita, apprezzata e partecipata. Il programma prevede da lunedì 15 a giovedì 18 le gare della fase a gironi “Open”, venerdì 19 la giornata dedicata ai più piccoli e sabato le finali. “Siamo giunti ormai al nono anno – commentano gli organizzatori – cercando di ricordare il nostro amico Zio Elio nel modo migliore. Come ogni edizione stiamo lavorando per fare in modo che il torneo sia non solo una spettacolo a livello sportivo, ma anche e soprattutto una settimana all'insegna della condivisione e della partecipazione per Palmas Arborea”.

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