Venerdì 8 e sabato 9 maggio, a Tiria, si terranno i festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro. La due giorni è organizzata dalla APS Tiria e rappresenta un’occasione sentita dalla piccola borgata ai piedi del Monte Arci, nel quale è presente una grande vocazione agricola. Il programma prevede per venerdì 8, alle 19, l’inizio della serata; alle 21 partirà l’intrattenimento musicale, con la discoteca in piazza a cura di Sandro Azzena e Marco Pinna. Sabato 9 maggio, alle 18.45, la processione per le vie della borgata di Tiria, alle 19.15 la Santa Messa in onore di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori. Chiusura alle 21.30, con la musica e i balli del gruppo “A Ballare”.

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