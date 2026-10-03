Nuovo incontro mercoledì 7 ottobre a Santu Lussurgiu per parlare di azioni e strategie da sviluppare per il nuovo Distretto rurale TerrAmare.

Alle 11.30 nel salone del Monte Granatico riunione con il comitato esecutivo per discutere del piano di sviluppo locale e nuove opportunità legati all’implementazione delle attività agricole, agroalimentari e artigianali.

Il distretto TerrAmare comprende 21 Comuni delle due Unioni del Montiferru Alto Campidano e della Planargia, il Gal Terras de Olia in qualità di soci pubblici, poi i soci privati per rafforzare il sistema produttivo dove spiccano le attività agricole e quelle locali, tra cui artigianato e piccola impresa di beni e servizi specifici, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

L’incontro apre agli imprenditori privati che intendono aderire alla visione e alle esigenze di sviluppo territoriale, con l’obiettivo di rafforzare la qualità della vita e contrastare lo spopolamento. L’intento è condividere le potenzialità del nuovo strumento e invitare tutti ad associarsi e a partecipare, in vista dei prossimi bandi di finanziamento riservati ai Distretti rurali. I prossimi appuntamenti sono a Bosa il 14 ottobre e a Zeddiani il 27.

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