Oristano, la quinta edizione di Power of Sport diventa un documentarioSi potrà vedere venerdì 31 luglio alle 21, presso il Sea Scout Beach Resort
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Il lido del Sea Scout Beach Resort di Torregrande diventa un cinema all’aperto e si prepara ad accogliere quanti vorranno vivere le emozioni della quinta edizione di Power of Sport, evento organizzato da Sea Scout nel giugno scorso. Le immagini e i video, le interviste e le spettacolari riprese drone dai registi e fotografi Cinzia Carrus e Nicola Marongiu di Über Pictures saranno racchiuse nel documentario “La Casa di Power of Sport”. Un titolo scelto non a caso: infatti per la prima volta dopo cinque anni, l’evento sportivo si è potuto svolgere nella residenza estiva di Sea Scout, sulla spiaggia. La proiezione del documentario “La Casa di Power of Sport”, che si avvale della collaborazione tecnica dell’Associazione Culturale Heuristic, è in programma per venerdì 31 luglio 21, presso il Sea Scout Beach Resort, sul lungomare di Torregrande, marina oristanese. “Siamo felici e soddisfatti di Power of Sport perchè è seguito in quanto evento e non in quanto evento paralimpico”, commentano Rita Taris e Riccardo La Porta, rispettivamente Presidente e Fondatore di Sea Scout. “Power Of Sport è l’evento che ogni anno è capace di catalizzare numerosi sport tutti diversi tra loro, attività che consentono l’azzeramento delle differenze tra persone con e senza disabilità e ogni anno siamo sempre più soddisfatti di quanto questo progetto cresca e riesca a fare breccia nelle persone”, concludono. Nuoto in acque libere, tiro con l’arco, calcio balilla, camminata ludico-motoria, judo, danza, handbike, baskin ma anche attività teatrali e momenti culturali e ambientali: sono solo alcune delle attività che si sono svolte durante le diverse edizioni di Power Of Sport che dà appuntamento ai suoi appassionati nell’estate 2027.