Tre giornate dedicate alla cultura popolare, alla musica e all'incontro tra i popoli. Da oggi sino a domenica 26 luglio torna il Sarroch Folk Festival, manifestazione che animerà Villa Siotto e il Parco Pubblico con un ricco programma di eventi dedicati alle tradizioni della Sardegna e al folklore internazionale.

L'edizione di quest'anno, organizzata nel ricordo di Elena Siddi, una delle figure di spicco della cultura popolare di Sarroch, venuta a mancare lo scorso 1°maggio, propone concerti, spettacoli, laboratori, presentazioni di libri, mostre e momenti di convivialità pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età.

L'apertura è in programma oggi a Villa Siotto. Dalle 17 alle 20 sarà possibile visitare la villa e l'esposizione degli abiti tradizionali allestita dall'Associazione Culturale Santa Vittoria. Alle 18 prenderà il via il laboratorio di ballo sardo curato dal Gruppo Folk Sciarak, mentre alle 18.30 il maestro Orlando Mascia guiderà un laboratorio dedicato alla costruzione delle launeddas. La serata proseguirà con l'aperitivo in villa e, dalle 21.30, con il concerto dei Cuncordias seguito dalla gara di ballo sardo aperta a tutti.

Sabato il festival si sposterà al Parco Pubblico. La mattina, dalle 9.30, spazio ai "Giogus Antigus", laboratorio e giochi tradizionali sardi a cura di Contos Pintaus. Alle 19 saranno presentati i libri L'alchimista di Biddemores di Igor Melis e Lettera di un bruco a una farfalla di Fleanna Lai, mentre dalle 19.30 apriranno gli stand di hobbisti e artigiani.

Il momento centrale della seconda giornata sarà la serata internazionale, in programma dalle 21.30, che porterà sul palco gruppi folk provenienti da Martinica, Timor Est, Argentina, Messico, Senegal e Sardegna. Un viaggio tra danze, musiche e tradizioni popolari di culture diverse, presentato da Roberto Tangianu, con l'obiettivo di favorire l'incontro e lo scambio tra popoli attraverso il linguaggio universale del folklore.

Domenica il programma si aprirà alle 9 con il laboratorio caseario curato da Marco Corda - Bedustu. In serata torneranno gli stand espositivi e gli aperitivi al parco, prima dello spettacolo "Folkbusters" con Matteo Muscas e Samuele Meloni e del gran finale affidato ai Tenores di Neoneli accompagnati dall'Orchestra Popolare Sarda.

Accanto agli spettacoli, il Sarroch Folk Festival punta anche sulla valorizzazione del patrimonio culturale isolano attraverso laboratori dedicati ai balli, alle launeddas, ai giochi tradizionali e all'arte casearia. Per le attività a numero chiuso è richiesta la prenotazione.

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