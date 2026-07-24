Una cittadina isolana che per una sera torna a essere il centro del mondo metallico isolano, con ospiti dall'Isola e oltre: sabato a Bolotana arriva la diciassettesima edizione del Rock & Bol Metal Fest, con Bastione san Pietro a fare ancora una volta da teatro alla rassegna. Sul palco non solo le band isolane For Different Ways e Warpit, ma anche i lombardi Darkhold e il celebre quartetto trevigiano dei Messa, con la musica che ha inizio dalle 19.

Dopo aver festeggiato nel 2024 il decimo anniversario d'attività, l'eclettico doom metal dei Messa approda in Sardegna per presentare il quarto album "The Spin", pubblicato l'anno scorso: un lavoro ambizioso, che porta agli estremi logici l'originale stile con grande suspence, colpi di scena e una scrittura istintiva e perfezionista al contempo. Formati sin dalle origini da Sara Bianchin (voce), Alberto Piccolo (chitarra, pianoforte e sintetizzatore), Marco Zanin (basso e sintetizzatore) e Rocco "Mystir" (batteria), dopo la trilogia che li ha scolpiti nelle cronache del metal italiano sono arrivati a firmare per Metal Blade Records, balzando in cima alle classifiche con il lavoro in scena domani a Bolotana.

Nascono invece nel 2022 in Lombardia i Darkhold, riunendo musicisti con una lunga esperienza nel versante thrash tricolore, grazie alla militanza in gruppi come Methedras, Nefastis e Syndrome: proprio di quest'anno è il debutto "Centuries of Purgatory", pubblicato per Nadir Music e carico di sonorità heavy e groove. Le quali trovano più che un'adeguata compagnia a Rock & Bol, con l'heavy nostalgico tinto di thrash e groove dei Warpit e l'hardcore melodico e d'ispirazione crossover metal dei For Different Ways.

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