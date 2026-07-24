Un percorso di studi fatto di successi e di ottimi risultati con la prospettiva di proseguire la carriera scolastica capace di accrescere le proprie competenze culturali perché “La ruota della cultura può trasportarci verso un futuro migliore». Con queste motivazioni l’Inner Wheel club di Porto Torres- Distretto 208 Italia, ha consegnato tre borse di studio a favore di tre studentesse del Liceo scientifico Mario Paglietti di Porto Torres. Giorgia Orani, Giada Nappi e Ilaria Carta hanno ricevuto l’importante riconoscimento in occasione della cerimonia che si è tenuta, ieri mattina, presso l’aula del dirigente scolastico, Daniele Taras, alla presenza di insegnanti del plesso del Liceo, della past president dell’Inner Wheel, Rita Sechi, dell’assessora alla Cultura, Maria Bastiana Cocco, e dell’assessore all’Istruzione, Antonello Cabitta, e con la partecipazione dei genitori di due studentesse premiate assenti, Giada Nappi e Giorgia Orani. «Non possiamo che essere orgogliosi di questo premio che riteniamo sia meritato, - commenta il dirigente Taras - in considerazione del risultato finale, il massimo dei voti raggiunto in sede di diploma di maturità scientifica da tutte e tre le ragazze, con alle spalle un percorso di studi eccellente che testimonia come la scuola continui nelle sue attività didattiche volte a far crescere la preparazione di ciascun studente, anche grazie al lavoro svolto dagli insegnanti». La past president Sechi: «Con soddisfazione consegniamo queste borse di studio a tre studentesse eccellenti e di talento, grazie ad una raccolta fondi effettuata durante tutto l’anno. Per noi investire sui giovani e sul loro futuro è da sempre una priorità. Oggi celebriamo delle eccellenze che ci rendono fieri e desidero esprimere un profondo plauso al Liceo scientifico di Porto Torres e ai suoi professori il cui lavoro quotidiano va oltre la semplice didattica.» Per gli assessori Cabitta e Cocco: «Fa sempre piacere esprimere esempi positivi attraverso i ragazzi che hanno raggiunto risultati importanti nel mondo della scuole ma, siamo certi, riporteranno nel mondo civile e del lavoro che li aspetta con le loro competenze e capacità».

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