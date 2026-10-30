Commemorazione e ricordo dei sindaci di San Vero deceduti. In occasione della ricorrenza del 2 novembre, il sindaco Giuseppe Vacca e l'amministrazione comunale desiderano stringersi attorno a tutta la cittadinanza nel ricordo dei cari defunti. In segno di profonda gratitudine e memoria istituzionale, l'amministrazione, insieme ai parenti, al parroco e a tutti i cittadini che vorranno unirsi, si recherà al cimitero per deporre un mazzo di fiori sulle tombe degli ex sindaci della comunità. Durante la visita, il parroco guiderà un breve momento di preghiera e benedizione per onorare la memoria di chi ha guidato il paese e ha fatto parte della storia di San Vero Milis. L'appuntamento è alle 12 presso l'ingresso del cimitero. Il Comune invita tutta la cittadinanza a partecipare.

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