Quarantuno anni di storia, ricerca scientifica e valorizzazione delle tradizioni. Putifigari si prepara a ospitare, sabato 7 e domenica 8 novembre, la 41^ Mostra Micologica del Capo di Sopra, uno degli appuntamenti più importanti in Sardegna dedicati al mondo dei funghi e alla biodiversità. Due giornate che trasformeranno il paese in un grande laboratorio a cielo aperto, tra escursioni naturalistiche, incontri con esperti, percorsi enogastronomici, artigianato e spettacoli musicali. Tra gli ospiti più attesi Moses Concas e i Modena City Ramblers, protagonisti della serata conclusiva di domenica. La manifestazione, organizzata dal Comune con il coinvolgimento delle associazioni locali e il supporto scientifico di esperti del settore, punta a coniugare divulgazione e promozione del territorio, richiamando ogni anno appassionati, studiosi e visitatori da tutta l'Isola. L'iniziativa è patrocinata dalla Fondazione di Sardegna e promossa dalla Regione Sardegna e dall'Agenzia Forestas. <La Mostra Micologica di Putifigari rappresenta il principale appuntamento sul tema della micologia in Sardegna>, sottolinea la sindaca Antonella Contini. <L'obiettivo è duplice: potenziare l'elemento identitario che lega Putifigari alla micologia, facendo crescere la valenza scientifica della rassegna, e coinvolgere un numero sempre maggiore di partecipanti, valorizzando il patrimonio culturale, enogastronomico, artistico e artigianale di un territorio ancora poco conosciuto dai grandi flussi turistici>. A garantire il rigore scientifico della manifestazione sarà il comitato guidato dal micologo Renato Brotzu, punto di riferimento in Sardegna per lo studio e la divulgazione della cultura micologica. La manifestazione prenderà il via alle 8.30 con una escursione naturalistica dal titolo "Il sentiero dei funghi", un trekking alla scoperta del territorio e dei suoi habitat. Alle 10, nell'auditorium comunale il convegno "Funghi mediterranei e cambiamento climatico". L'inaugurazione ufficiale è prevista alle 17.30 nella palestra comunale, con i saluti istituzionali e le esibizioni del coro S'Ena Frisca e del Gruppo Folk di Putifigari. All'interno della struttura sarà ricreato un ambiente naturalistico nel quale verranno esposte numerose specie fungine, grazie alla collaborazione con l'Agenzia Forestas. La serata proseguirà in via Delitala con lo spettacolo di musica etnica Unu sero festende, alle 19.30, seguito dall'esibizione rap di Piccola Barça e dal dj set di Elia Gaioni. La domenica si comincia alle 8 con una sessione di yoga nella natura (ritrovo in piazza Boyl). Dalle 9.30 la mostra micologica aprirà al pubblico, accompagnata dalla musica di Gavino Ruiu e della band Mamma li Turchi. Alle 10 sarà attivo l'infopoint scientifico con esperti micologi, mentre dalle 10.30 alle 12.30 si svolgeranno le visite guidate all'esposizione. Ampio spazio sarà dedicato ai laboratori esperienziali: dalla lavorazione del latte per la produzione del Fiore Sardo alle attività dell'opificio erboristico, dall'estrazione degli oli essenziali alla preparazione dei ravioli tradizionali di Putifigari. Anche i bambini potranno cimentarsi nella realizzazione degli gnocchetti sardi. L'Associazione Apistica Su Moju proporrà l'apertura del museo dedicato all'apicoltura, l'esposizione dei prodotti dell'alveare e un laboratorio immersivo di realtà aumentata, Nel mondo dell'ape e del suo alveare. Tra gli appuntamenti più attesi torna la Sagra del porcino e del porcetto, organizzata dalla Pro Loco negli spazi della palestra comunale, con un percorso gastronomico dedicato ai sapori autunnali e alle specialità del territorio. A completare l'offerta, la mostra di pane e dolci tipici Durches' Ammentos. Per le vie del paese si snoderà inoltre il percorso Arti e Mestieri, con stand di artigiani, artisti e produttori provenienti da tutta la Sardegna, tra lavorazioni tradizionali, prodotti locali e creazioni artistiche. Gran finale domenica, a partire dalle 18, con due protagonisti della scena musicale: Moses Concas, artista noto per il suo stile originale che unisce armonica e sonorità contemporanee, e i Modena City Ramblers, storica formazione folk rock italiana. Il calendario prevede anche due iniziative che precederanno la mostra. Sabato 31 ottobre l'associazione Archeo Trekking organizzerà il concorso fotografico Il fungo e il suo habitat, dedicato alla scoperta degli itinerari naturalistici e paesaggistici attraverso le escursioni micologiche. Venerdì 6 novembre, in occasione dell'inaugurazione del nuovo campo comunale, si svolgerà invece la Partita della Legalità, promossa dal Comune di Putifigari e da ANCI Sardegna. Un'iniziativa di sensibilizzazione e solidarietà nei confronti degli amministratori locali vittime di intimidazioni, con particolare riferimento ai recenti episodi che hanno coinvolto la sindaca di Arborea.

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