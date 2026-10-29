Una rassegna dal respiro contemporaneo che giunge ora al finale di quest'anno, tra rituali femminili e cinema musicale. Dopo oltre un mese di appuntamenti, è arrivata al termine la nuova, quarantaquattresima edizione di FIND – Festival Internazionale Nuova Danza, ma non prima di aver portato in scena gli ultimi spettacoli in cartellone a Sa Manifattura, per venerdì 30 e sabato 31. Sotto il filo conduttore "Soglie: ogni corpo è una frontiera; ogni danza, un passaggio", la rassegna è stata organizzata da Maya Inc con la direzione artistica di Cristina Camba e sotto il marchio Effe Label.

Con Find che fin dal 19 settembre ha animato numerosi teatri, spazi, vetrine e perfino autobus del capoluogo, nel segno della danza contemporanea, a dar inizio al gran finale venerdì alle 20:30 sono le improvvisazioni di "Preludi", con coreografie e danze di Martina Spiga e Luca Mameli accompagnate dalle musiche di Paola Lilliu, Viola Tamburini e Sara Veroni, con il parallelo laboratorio di danza della pluripremiata compagnia Lost Movement in attività dalle 18 alle 22.

Segue poi "Cani Lunari" del coreografo e regista Francesco Marilungo, insignito nel 2024 del Premio Ubu al miglior spettacolo di danza con "Stuporosa". Ma anche la nuova opera in scena a Cagliari, prodotta dal centro nazionale di produzione Körper, ha ricevuto il prestigioso Premio CollaborAction #7: in una durata di cinquantacinque minuti, il lavoro fluttua sulle suggestioni di "Storia notturna" di Carlo Ginzburg, riflettendo sulle figure della strega e della guaritrice, da sempre ai margini della società. Con un corpo di ballo vestito interamente di bianco, nel richiamo ai tradizionali spiriti delle "bone dominae", la musica di Vera Di Lecce unisce registrazioni sul campo, suoni elettronici e formule rituali, sospesa tra naturale e sovrannaturale.

La serata di sabato ha anch'essa inizio alle 20:30, stavolta con il progetto di Ivonne Bello e Luca Di Bartolo dal titolo "Inner_2.0". Accostando danza, videoproiezioni e performance dal vivo, la produzione – realizzata in collaborazione con il Parco Museo Genna Maria di Villanovaforru – si muove evocativamente tra paesaggio e memoria, lasciando poi spazio a una proposta in versione videodanza di Alessandra Ruggeri, nell’ambito del festival Breaking 8.

Ma a far calare definitivamente il sipario è "MusicALL – Thriller edition", spettacolo targato Lost Movement e ideato da Nicolò Abbattista e Christian Consalvo, in una performance partecipativa che coinvolge il pubblico partendo dalle fondamenta del cinema musicale e attraversando cinque storiche pellicole del genere: "Fame", "Flashdance", "Dirty Dancing", "Footlose" e "Saturday Night Fever", con ognuna di esse che diventa campo d'indagine tra corpo, società e gesto, trasformando lo spazio urbano in un luogo di ribellione, liberazione e rito collettivo di saluto al pubblico. Ed eccezionalmente per la notte di Halloween, la pièce si arricchisce di una performance dedicata all'immortale "Thriller" di Michael Jackson, con cinque realtà dal territorio sul palco insieme a performer locali.

Per questa quarantaquattresima edizione, Find ha ricevuto il sostegno di Ministero della Cultura, Regione, Comuni di Cagliari e Quartu Sant'Elena e Fondazione di Sardegna.

© Riproduzione riservata