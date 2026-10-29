Approda a Tissi il 20° “OttobreInPoesia”, Festival Poetico Internazionale della Sardegna. Venerdì 30 ottobre, alle 10.30 nella scuola media, si terrà il laboratorio di creazione letteraria e un incontro con il poeta Marco Cinque. L’iniziativa offrirà agli studenti l’opportunità di esprimere la propria creatività attraverso la scrittura e di confrontarsi su temi universali come l’amicizia, la fratellanza e la condivisione.

La giornata si concluderà con un appuntamento dedicato alla memoria e alla difesa dei diritti umani. Alle 18.30, negli spazi dell'EX MA, è in programma la proiezione del film “Giulio Regeni. Tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti, che ricostruisce la vicenda del ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. L'iniziativa, realizzata in gemellaggio con il festival Lèggere emozioni e la rassegna Sguardi d'Attualità sul Grande Schermo, sarà arricchita dagli interventi dei gruppi di Emergency Sassari e Amnesty International Sassari.

Sabato 31 ottobre il festival si sposterà ad Alghero per il finale. La poesia incontrerà direttamente la città attraverso due appuntamenti che uniranno partecipazione collettiva, espressione artistica e solidarietà. Alle 17, dalla Péiazzetta Civica, prenderà il via L’ARMATAdiVERSI – Poesia in cammino. Il percorso sarà animato da coreografie umane, letture estemporanee e doni poetici destinati ai passanti. La performance si concluderà con un mapping poetico sulla Torre Sulis, in un dialogo tra parola, immagini e architettura.

Alle 18.30, nella sala conferenze di Lo Quarter, sarà la volta del CPU – Convivio Poetico Universale, dedicato al tema «Il viaggio, il migrare: scelta o condanna». Ciascun partecipante avrà quattro minuti a disposizione per condividere i propri testi. I componimenti saranno raccolti in una plaquette pubblicata da Ludo Edizioni, il cui ricavato sarà interamente devoluto ad associazioni a favore del popolo palestinese. Al convivio prenderanno parte Marco Cinque, con “Tra Poesia e Suoni dell'Universo”, il poeta Angelo Baingiu e il gruppo culturale Alessandra Sorcinelli, con la collaborazione di Emergency Sassari.

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