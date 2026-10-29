L’Aula consiliare “Piero Loddo” del Comune di Muravera sabato 31 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 aprirà le proprie porte per accogliere i più piccoli nel giorno de Is Animeddas. “Tutti i bambini e le bambine – sottolinea in una nota l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Francesca Mattana - sono invitati a passare a trovarci in sala consiliare. Ad attenderli ci saranno i consiglieri comunali, pronti ad aprire le porte della "casa di tutti i cittadini" per un saluto, un sorriso e, naturalmente, tante caramelle”. Una ricorrenza, quella de Is Animeddas, molto cara alla comunità di Muravera. Nella stessa giornata anche la Parrocchia distribuirà pacchetti e pacchettini con frutta secca, dolci e caramelle presso l’oratorio Madre Teresa di Calcutta.

A Villaputzu invece grande festa in Piazza Leonardo Da Vinci venerdì 30 ottobre per un evento che unisce Is Animeddas e Halloween. Organizza l'associazione Bidd'e Putzi Giovani. Il Comune ha assegnato all’associazione un contributo straordinario di cinquemila euro per la serata, inserita nella rassegna culturale e folkloristica “Tradizioni villaputzesi 2026”.

La manifestazione di Villaputzu comincerà alle 17.30 con uno spettacolo per bambini della durata di un’ora e mezza. Un artista proveniente dall’Argentina proporrà numeri di boomerang, fuoco, illusionismo e giocoleria. “Bambini e genitori protagonisti” è l’invito alle famiglie. Intorno alle 20 inizierà la musica italiana dal vivo. Dalle 22 circa seguirà il dj set con Dj Krys ed Elena Ciccu.

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