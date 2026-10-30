Sabato 31 ottobre dalle 16 corso Vittorio Emanuele, il cuore della città di Porto Torres, si animerà con la creazione di un allestimento che riproduce l’atmosfera oscura caratteristica della notte di Halloween. La serata inizierà con una parata in maschera con partenza in via Adelasia e arrivo in via Giordano Bruno, dove per l’occasione sarà allestito il “Castello delle streghe”, un percorso scenografico in perfetto stile “Dark”. Al culmine della parata saranno presenti 3 postazioni musicali. La prima, con inizio alle ore 18 è presente al Corso, fronte Banco di Sardegna, con la musica per bambini animata da Ludolandia. Alle ore 19, invece, inizierà la musica dal vivo al Corso, nei pressi del caffè del Marchese e in Piazza Garibaldi, dove per l’occasione saranno presenti anche un piccolo spettacolo viaggiante. E’ previsto il concorso delle maschere che premierà il costume più originale e il miglior gruppo o famiglia più fantasiosa. La manifestazione è organizzata con il contributo del Centro commerciale naturale Botteghe Turritane, della Regione Autonoma della Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari e il con il patrocinio del Comune di Porto Torres.

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