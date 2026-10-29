Non solo ottobre. La prevenzione oncologica femminile non si ferma. Dopo le iniziative promosse, in occasione del Mese rosa, all’ospedale San Martino e nelle Case della Comunità, la Asl di Oristano proseguirà le attività anche nelle prossime settimane, per offrire alle donne ulteriori possibilità di proteggere la propria salute e di farlo in maniera semplice, rapida e gratuita. Nelle giornate dedicate alla salute femminile, sarà possibile effettuare il pap test e la vaccinazione contro l’Hpv, il papilloma virus, due azioni fondamentali per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina. Il pap test sarà dedicato alle donne fra i 25 e i 64 anni, mentre il vaccino contro l’Hpv sarà offerto gratuitamente a quelle fra gli 11 e i 30 anni. Alle iniziative di prevenzione si potrà accedere direttamente, senza necessità di prenotazione, portando con sé solo la tessera sanitaria. I prossimi appuntamenti sono a Ghilarza (Poliambulatorio, via Santa Lucia,54), mercoledì 4 novembre, dalle 15 alle 18. A Laconi (Casa della Comunità, via Mazzini), sabato 7 novembre, dalle 8.45 alle 13. E a Bosa (Casa della Comunità, via Pischedda), lunedì 23 novembre, dalle 15 alle 18. Gli open day dedicati a pap test e vaccinazioni contro l’Hpv, voluti dalla Direzione generale ed organizzati dal dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano in collaborazione del personale delle Case della Comunità, si sommano alle attività di screening oncologico promossi dalla Asl in maniera strutturale. Tre gli screening attivi, rispettivamente per la prevenzione dei tumori di cervice uterina, rivolto alle donne tra i 25 e i 64 anni, mammella, dedicato alle donne tra i 50 e i 69 anni, e colon retto, per le donne e gli uomini tra i 50 e i 69 anni. Chi rientra in uno o più dei tre target viene invitato ad aderire allo screening attraverso lettera a domicilio. Se non la si riceve o non si è aderito, si può comunque contattare il Centro screening oncologici chiamando al numero verde 800 186 000. «In occasione del Mese rosa abbiamo riscontrato un grande interesse e una altrettanto ampia partecipazione della donne alle iniziative proposte dalla nostra Asl – afferma Grazia Cattina – Abbiamo così programmato ulteriori date a novembre per assicurare la prevenzione alle donne, così da incrementare le occasioni per potersi prendere cura di se stesse. Invitiamo tutte coloro che rientrano nelle fasce d’età indicate a ritagliarsi un’ora del proprio tempo per aderire alle iniziative di prevenzione: prendersi cura della propria salute è un gesto d’amore non solo nei confronti di se stesse, ma anche dei propri cari».

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