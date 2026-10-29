Dopo il rinvio dovuto al maltempo, l’amministrazione comunale di Stintino ha fissato la data per il nuovo incontro pubblico dedicato al progetto di Riqualificazione e Valorizzazione dei Borghi. L’appuntamento è per martedì 3 novembre alle 16, presso la frazione di Pozzo San Nicola, in via Leonardo Da Vinci, per la condivisione dei prossimi interventi di valorizzazione del territorio. All'incontro interverranno il Responsabile Unico del Progetto, l’architetto Gianluca Pau, e il progettista incaricato, l’architetto Marco Tola.Un profondo rinnovamento interesserà la piazza e il giardino pubblico di Pozzo San Nicola. Nuove pavimentazioni, una scultorea pergola in acciaio Cor-Ten, sedute smart con ricarica wireless per smartphone, rastrelliera e ricarica per e-bike e un impianto fotovoltaico.

A Ezzi Mannu nuovi arredi per l'area verde e l'istituzione della "Zona 30 km/h" per la sicurezza. Nascerà un'area di interscambio per i mezzi pubblici verso il litorale con predisposizione per bike sharing e ricarica auto, oltre a una nuova illuminazione LED ed energia fotovoltaica. A Nodigheddu le aiuole attuali diventeranno un’unica grande piastra verde. Nuovi camminamenti pedonali, portali illuminati d'accento, totem informativo, una nuova fontanella e una seduta tecnologica. A Ercoli è prevista la valorizzazione del punto panoramico della chiesetta di Sant'Isidoro. Arriva un nuovo sagrato in terra stabilizzata, una seduta monolitica con ricarica per e-bike, fontanella in pietra e un’illuminazione scenografica per la facciata.



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