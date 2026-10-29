Una relazione archeologica per accompagnare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di conservazione e valorizzazione della Necropoli di Su Crucifissu Mannu nel Comune di Porto Torres. Il servizo è stato affidato all’archeologo Luca Doro di Sassari che supporterà il progettista, l’architetto Leo Orgiu, con studio a Olbia, incaricato del progetto per un importo pari a circ 70mila euro. Una procedura finalizzata ad attuare il lavoro di restauro delle varie tombe presenti nel sito archeologico, riconosciuto patrimonio dell’Unesco, acquisito dal Comune turritano. Un passaggio fondamentale votato all’unanimità dal Consiglio che ha approvato l’acquisizione delle aree, concordando con i proprietari dei terreni la disponibilità della cessione dietro un corrispettivo di oltre 25mila euro. Un’area di grande valore storico che l’amministrazione comunale, beneficiaria di fondi su due linee di intervento, la prima pari a 385mila e l’altra da 100mila euro, risorse che hanno dato il via alla progettazione di due lotti differenti volti alla accessibilità, alla valorizzazione e alla conservazione della necropoli di Su Crucifissu Mannu che conta 22 domus de janas, sepolture ipogeiche scavate sulla roccia calcarea.





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