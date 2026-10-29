Il Centro Commerciale Tanit di Sassari ospiterà venerdì 30 ottobre, alle 19, “Il canto e l'ululato”, evento collaterale della nona edizione del Festival delle Bellezze. La rassegna itinerante, che da anni unisce la grande musica con la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e naturale del nord dell’Isola, si prepara per la serata più paurosa dell'anno con un appuntamento speciale all'insegna della musica, delle tradizioni e della solidarietà.

Protagonisti della serata, nella piazzetta Tedi (primo piano), saranno i cori Insieme Vocale Nova Euphonia e Corale Studentesca Città di Sassari, diretti dal maestro Vincenzo Cossu. Le due compagini proporranno al pubblico un viaggio musicale in cui la magia di Halloween incontra la tradizione locale di Su mortu mortu, con un programma nel quale le voci saranno accompagnate dai musicisti Carlo Morittu e Nectarie Gabriel Pavaloaia al pianoforte, Maria Paola Deriu alle percussioni, Daniele Sechi al basso e Nicola Nurchis alla chitarra.

La serata, organizzata dall'Associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia sotto la direzione artistica del maestro Vincenzo Cossu, intende sostenere l'associazione "Qua La Zampa Sassari", impegnata nella gestione del Canile comunale di Sassari. Si tratterà, nello specifico, di un’importante raccolta fondi a favore delle attività quotidiane di cura e assistenza dei nostri amici a quattro zampe, unendo la proposta culturale del Festival a una concreta manifestazione di generosità. L'appuntamento è nato dalla stretta collaborazione con il Centro Commerciale Tanit e con l'Associazione Qua La Zampa Sassari.

Le due compagini corali sono reduci dalla prestigiosa World Choral Cup, che si è svolta dal 22 al 26 ottobre in Spagna, a Calella e Barcellona. Unici rappresentanti per l’Italia, il Nova Euphonia e la Corale Studentesca hanno conquistato due importantissimi argenti (che domani saranno mostrati al pubblico). E già ieri il video dell’esecuzione estemporanea in strada del brano Savitri di Soleandro è diventato virale sui social facendo il giro del web registrando in poche ore centinaia di migliaia di contatti in tutta la Sardegna e non solo.

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