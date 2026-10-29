Le sonorità dure e pure del rap vecchia scuola, celebrate senza però dimenticare l'immancabile componente politica: è per venerdì 30 a Su Tzirculu di Cagliari il doppio appuntamento culturale che vede protagonisti Militant A, storica voce degli Assalti Frontali nel racconto del suo nuovo libro "Nessuno può fermare la rivoluzione, e lo storico duo hip hop isolano dei Balentia, per il concerto dal vivo che fa seguito alla presentazione. Appuntamento per le 19:30 al circolo di via Molise 58, in una serata imperdibile per tutti gli amanti della cultura in salsa tricolore.

Il nuovo volume firmato da Militant A, alias Luca Mascini – che approda nell'Isola anche per partecipare al festival pirrese Transistor, di Cada Die Teatro – viene presentato in musica, come un lungo spoken word dal flusso ritmico memore degli ovvi riferimenti rap, ma anche della narrazione orale classica, per offrire una genealogia di pratiche antagoniste italiane dagli anni Ottanta in poi, quando una generazione cresciuta all'ombra delle sconfitte del decennio precedente trovò le forze per reinventare linguaggi, forme organizzative e immaginario. Tra assemblee studentesche, autoriduzioni di bollette, sfondamenti di cancelli dei concerti e pratiche in continuità morale con le precedenti stagioni movimentiste, il risultato è un archivio di azioni politiche per il presente, nel quale più che mai va restituito alle parole un significato concreto, tramite organizzazione, immaginazione e – come dissero trent'anni fa gli Assalti Frontali stessi – conflitto.

Il rap vecchia scuola prende poi una forma sonora a tutti gli effetti, con l'arrivo sul palco dei Balentia, che fanno ritorno a Su Tzirculu a quasi un anno dall'ultima uscita: Su Maistu e Lepa si presentano con un live set ad alta concentrazione hip hop che non perde però di vista l'ironia e l'attualità, assistiti dal fedele Dj Zep alla consolle in una scaletta che comprende classici del duo, quali "Gentixedda", "Centeunu", "Su Rei" e "Fadeus Rimas", alternati a brani del più recente "Fueddu Sardu". In programma anche momenti di freestyle, da sempre un punto di forza dei live dei Balentia, pionieri del rap in Sardegna che vantano ormai vent'anni di longevità, tra quattro album, tre extended-play e svariati singoli e collaborazioni: tra gli exploit degli ultimi anni c'è anche il podio della finale al Premio Parodi 2022, dove hanno vinto per il miglior testo.

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