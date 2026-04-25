La Federazione di Sassari del Partito Sardo d’Azione, in collaborazione con la segreteria nazionale, organizza a Porto Torres un evento celebrativo de “Sa die de Sa Sardigna” , che si articola in due distinti momenti: uno dedicato agli aspetti storici e culturali della Festa del Popolo Sardo, ed un secondo spazio sarà dedicato ai temi del comparto della pesca e dell’economia del Mare nel Golfo dell’Asinara. La manifestazione si terrà al Museo del Porto il 28 aprile a partire dalle ore 16.30- dove nella prima sessione verrà simbolicamente ricordato il passaggio nella città turritana di Giovanni Maria Angioy,che, nella giornata del 16 giugno 1796, assieme a don Michele Obino e ad altri seguaci,si imbarcarono verso la destinazione che diventerà poi il luogo del loro esilio. I lavori della 1° sessione saranno aperti dal Segretario di Federazione Gavino Gaspa e verranno moderati del Coordinatore del Dipartimento Cultura e valorizzazione Lingua Sarda del PSd’Az, Antonello Lai. Tra i relatori interverranno Antonio Deiara, docente di Musica e Didattica della Musica, autore dello studio musicologico sull'Inno della Sardegna; Alberto Contu, scrittore, studioso del pensiero federalista e profondo conoscitore della storia del Sardismo. Le conclusioni verranno affidate a Christian Solinas, segretario nazionale del Partito sardo d’Azione. L’evento sarà arricchito da testimonianze trasmesse dal luogo di sepoltura di Don Obino, da brevi video e da musicalità identitarie eseguite dal coro Ittireddu. Nella 2° sessione che inizierà alle ore 18,00, è previsto un incontro dibattito dal titolo “La Pesca e l’acquacoltura in Sardegna: Criticità e Proposte del Partito Sardo d’Azione.Dopo l’introduzione del coordinatore del Dipartimento Agricoltura e pesca del PSd’Az, Tore Piana, seguiranno le relazioni di Paolo Ninniri, presidente Distretto della Pesca in Sardegna; Mariano Mariani direttore uscente del Parco di Porto Conte; Benedetto Sechi presidente Flag Nord Sardegna.

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