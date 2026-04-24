Il 25 aprile sarà celebrato domani a Dolianova con una cerimonia ufficiale in Piazza Brigata Sassari. Alle 11,15 un corteo con i gonfaloni del Comune e delle associazioni in armi si muoverà verso il Monumento dei Caduti dove sarà deposta una corona d’alloro in ricordo delle vittime di tutte le guerre. Seguirà un momento di raccoglimento e un breve intervento commemorativo del sindaco Ivan Piras. Alla cerimonia sarà presente la banda del Circolo Musicale Parteollese. Una cerimonia particolarmente sentita a Dolianova che conta due martiri della guerra di liberazione contro il nazifascismo: i carabinieri Enrico Zuddas e Candido Manca. Il primo venne gravemente ferito a Roma il 29 maggio del 1944 in uno scontro a fuoco con i tedeschi mentre scortava un alto ufficiale del Fronte della Resistenza e morì alcuni giorni dopo in ospedale. Candido Manca, invece, fu catturato dai tedeschi a Roma dopo l’attentato dei partigiani di via Rasella. Venne trucidato alle Fosse Ardeatine il 24 marzo del 1944.

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