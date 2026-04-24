“Vetrine da Leggere” nel centro storico di AlgheroFine settimana dedicato alla cultura in occasione di San Jordi
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Per tutto il fine settimana il centro storico di Alghero sarà un libro a cielo aperto con “Vetrine da Leggere”, l’iniziativa promossa dal Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico in occasione di Sant Jordi e della Giornata Mondiale del Libro. Con il patrocinio del Comune di Alghero e la collaborazione della Generalitat de Catalunya e della Libreria Mondadori Il Labirinto, le attività del cuore antico della città renderanno omaggio alla lettura attraverso citazioni, pagine e frasi tratte da grandi opere letterarie, scelte direttamente dai commercianti.
Una passeggiata tra le vie del centro diventerà così un piccolo percorso culturale, tra richiami a Proust, Calvino, Saint-Exupéry e altri autori capaci di emozionare e incuriosire i passanti. Sant Jordi, patrono della Catalogna e simbolo di amore per i libri, trova ad Alghero una cornice naturale, nel legame storico e culturale che unisce la città al mondo catalano. <Con Sant Jordi vogliamo offrire al nostro centro storico un’atmosfera unica, dove cultura e commercio si incontrano in modo creativo e coinvolgente>, commentano dal direttivo del CCN Al Centro Storico. «Le “Vetrine da Leggere” sono un invito a rallentare, a guardarsi intorno e a lasciarsi ispirare dalle parole dei grandi scrittori».
Durante il weekend librerie, negozi e attività locali proporranno anche iniziative collaterali per rendere ancora più vivo il centro cittadino, confermando l’impegno del CCN nella promozione di eventi culturali accessibili e capaci di valorizzare il tessuto commerciale del centro storico.