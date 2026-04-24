Un’escursione tra natura, benessere e consapevolezza. È l’iniziativa in programma sabato 25 aprile a Palau, promossa dagli “Amici di Talmone e Cala di Trana”, che organizzano una mattinata all’aria aperta lungo uno dei tratti più suggestivi della costa gallurese.

Un’escursione gratuita, ecosolidale e “ricca di meraviglia”, guidata dall'istruttrice Yoga Emanuela Russo Krauss, che porterà i partecipanti alla scoperta dei paesaggi granitici modellati dal vento e dal tempo, in un percorso incantato fra cale e calette della costa palaese. Un invito a osservare, immaginare e lasciarsi sorprendere dal paesaggio unico della costa nord della Sardegna, alla scoperta dei profumi della primavera. Durante il tragitto sono previsti momenti di meditazione e rilassamento, con esercizi semplici pensati per favorire la connessione tra persona e ambiente circostante. I partecipanti saranno invitati anche a osservare il paesaggio con uno sguardo nuovo, stimolando l’immaginazione e riscoprendo il valore del contatto diretto con la natura. L’iniziativa non si limita all’aspetto rigenerante, ma punta anche sulla sensibilizzazione ambientale. Nel corso della mattinata verranno affrontati temi legati alla tutela degli ecosistemi costieri, alla loro fragilità e alla necessità di proteggere e valorizzare il patrimonio naturale del territorio.

Il ritrovo è fissato alle 10 alla Rotonda di via di Porto Cuncato, punto di partenza del sentiero verso le Piscine di Talmone.

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