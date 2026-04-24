In occasione della Festa della Liberazione, la sezione Trexenta dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia promuove una mattinata di commemorazione e memoria dedicata ai protagonisti della Resistenza locale. Il programma delle celebrazioni del 25 Aprile prevede la deposizione di corone in tre diversi comuni del territorio, con l’obiettivo di rendere omaggio a figure che hanno contribuito alla lotta per la libertà.

La giornata avrà inizio alle 9 a San Nicolò Gerrei, davanti al monumento dedicato a Salvatore Corrias. Seguirà, alle ore 11, la commemorazione a San Basilio, presso la targa in memoria di Pasquale Erriu. Infine, alle 11.30, la cerimonia si concluderà a Suelli, davanti alla targa commemorativa dedicata a Giovanni Pitzalis. Proprio nel piccolo centro della Trexenta la cerimonia si svolgerà davanti alla targa commemorativa inaugurata nel 2021 in via XX Settembre e dedicata all’ex prigioniero di guerra Giovanni Pitzalis (1921–1978), insignito della medaglia d’onore alla memoria concessa dal Presidente della Repubblica. Un luogo simbolico che arricchisce il significato della commemorazione, nel segno della memoria e dei valori della libertà. L’iniziativa rappresenta un momento importante per riaffermare i valori della Resistenza, della democrazia e della libertà, coinvolgendo l’intera comunità in un percorso condiviso di memoria storica. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

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