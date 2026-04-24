Far rivivere la memoria e il ricordo della festa della Liberazione del 25 aprile. Così l’associazione nazionale dei partigiani d’Italia ha organizzato un ricco calendario di iniziative per l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

A San Gavino il 25 aprile ci sarà alle 9.30 il ritrovo dei partecipanti presso la Piazza Marconi per la partenza del corteo fino a piazza della Resistenza con l’esibizione della banda musicale e il discorso commemorativo di un rappresentante dell’A.N.P.I. e la deposizione di un omaggio floreale. A Sardara sabato 25 alle 10.30 presso il Circolo ARCI 1° Maggio” in via Umberto I numero 4 con l’iniziativa dal titolo “Prendere Parte - Memoria e Resistenza” a cura di ARCI e ANPI, coordina Nicola Casti (Segretario ARCI Sardara), introduzione Giuseppe Garau (iscritto ANPI), commento storico a cura di Eleonora Atzori (storica e Antifascista).

A Guspini sabato 25 alle 18:30, in piazza XX Settembre con un aperitivo con prodotti locali e un accompagnamento musicale con l?internazionale Band. A Samassi il 24 alle 18.30 presso l’aula consiliare ci sarà la proiezione del cortometraggio a cura della cineteca sarda con la presentazione di Antonello Zanda. Il 25 alle 21.30 in piazza Mercato ci sarà un intrattenimento musicale con Noi per Faber. A Villacidro il 25 alle 10.30 nella Sisinnio Mocci (Partigiano e Martire Villacidrese delle Fosse Ardeatine) ci sarà la commemorazione dei Partigiani e deposizione di una corona di alloro. La celebrazione verrà accompagnata dalle esecuzioni musicali della trombettista Elisa Caria, a seguire letture e riflessioni su esperienze di Resistenza. ‘Durante il 2026, le celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo continueranno – spiega il segretario Carlo Marras -l’ANPI Medio Campidano, promuoverà altre iniziative, in particolare quelle sulla ricerca orale e documentale di altri Partigiani legati al territorio. (g.pit.)

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