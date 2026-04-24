Il teatro in lingua sarda continua a vivere e a coinvolgere il pubblico con nuove proposte culturali. Il gruppo Is Improvvisausu presenta la commedia “Su Fidanzamentu”, un appuntamento dedicato alla tradizione e al divertimento, inserito nel contesto delle iniziative locali per la valorizzazione della lingua e della cultura isolana. Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Guamaggiore, andrà in scena stasera, venerdì 24 aprile, alle 19 nel Teatro comunale. L’iniziativa rientra nel circuito del Premio Efisio Vincenzo Melis, punto di riferimento per il teatro in sardo.

Lo spettacolo “Su Fidanzamentu” promette una serata all’insegna della comicità e delle situazioni quotidiane reinterpretate con ironia, mantenendo vivo il legame con le radici linguistiche e culturali della Sardegna. Un’occasione per appassionati e curiosi di riscoprire il valore del teatro in lingua locale. La scorsa settimana nel Teatro di Guamaggiore è andato in scena lo spettacolo “Ignazio Deligia in Tour”, con protagonista l’artista cagliaritano conosciuto anche come voce e volto storico del gruppo degli Amakiaus.

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