Un centinaio di alunni delle cinque classi della scuola primaria dell'istituto "G. Caria" hanno dato vita alla festa dello sport, con la manifestazione "Racchette di Classe 2026". Protagonisti soprattutto gli alunni, che hanno partecipato alla festa che si è svolta nei campi del Circolo Tennis di Scalarba. I bambini sono stati accompagnati dagli insegnanti delle rispettive classi. Alla manifestazione hanno preso parte anche i componenti del direttivo e l’amministrazione del Circolo Tennis di Macomer, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale. Insieme hanno contribuito a creare un clima di condivisione e partecipazione, ottenendo un ottimo successo. "Racchette di Classe" è un progetto promosso nella collaborazione tra le Federazione Italiana Tennis e il ministero dell'istruzione, che si consolida nel territorio proprio grazie al rapporto insturato tra il Circolo Tennis con l'istituzione scolastica. Alessandro Scintu, presidente del Circolo Tennis Macomer: "Desidero innanzitutto ringraziare il dirigente scolastico e tutto il corpo docente per la disponibilità e la collaborazione che, anno dopo anno, rendono possibile la realizzazione di questo progetto. Un percorso condiviso che ci onoriamo di portare avanti nel tempo". Manifestazione pienamente condivisa e sostenuta dall'amministrazione comunale, presente alla manifestazione, che oltre al supporto, il patrocinio, ha messo a disposizione di materiali e risorse. Artefici della giornata i maestri Alberto e Laura, ringraziati dal Circolo tennis.

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