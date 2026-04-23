Ancora pochi giorni e a Palmas Arborea torneranno le tradizionali “Pariglie Palmaresi”. Domenica 26 aprile l’appuntamento 2026, giunto alla 27sima edizione, organizzato dalla “A.S.D. Pariglie Palmaresi”, con il patrocinio del Comune. Evento che va a chiudere quelle che sono le festività del patrono. Alle “Pariglie Palmaresi” la comunità è molto legata in quanto, come vuole la tradizione, sono fortemente legate a Sant’Antioco, patrono del paese, e il loro svolgimento avviene sempre tre settimane dopo la Pasqua. Il programma della kermesse partirà nel primo pomeriggio, alle 14.30, quando si terrà la sfilata dei cavalieri, accompagnata dai gruppi folk “Thalasai” di Sedilo, “Città di Dolianova”, gruppo folk “Abbasantese”, con i tamburini e trombettieri della Pro loco di Oristano. Alle 15 il via a sa “Cursa a is Tres Aneddus” e, a seguire, l’esibizione delle pariglie, lungo lo sterrato della centralissima via Gramsci, teatro dell’evento dal 2015 (prima le pariglie si svolgevano lungo la via Pauli Majori). Il capo corsa sarà Daniele Cadoni, affiancato da Sofia Cadoni ed Eleonora Mattu. Prevista una grande partecipazione da tutta l’isola.

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