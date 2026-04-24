Sabato 2 e domenica 3 maggio torna ad Albagiara la “Sagra dei Legumi”. L’evento, giunto alla 24sima edizione, è organizzata dalla Pro loco, con il patrocinio e la collaborazione del Comune. Fulcro della due giorni il centro storico del paese. Il via sabato 2, alle 17.30, con la cerimonia di donazione alla comunità di Albagiara della statura di Padre Giuseppe Ennio Madau e della riproduzione del Disco di Festo, presso la “Casa Museo”. Dalle 18, l’apertura delle mostre nella Casa Museo, Casa Murru e Casa Serra. Alle 20 musica e balli della tradizione sarda con il fisarmonicista Silvano Fadda. Domenica 3, dalle 9.30, la gara di “Orienteering”. Dalle 10 l’apertura delle mostre mercato di Arti, Mestieri e Prodotti Tipici a cura delle Pro loco del territorio, proiezioni video e animazione nelle vie del centro storico. Alle 13 la degustazione di piatti tipici a base di legumi in piazza Mercato. Nel primo pomeriggio, alle 16, visita guidata ai siti di interesse storico di Albagiara, la sfilata per le vie del paese e intrattenimento delle tradizionali maschere di “Mamuthones e Issohadores” di Mamoiada, dei gruppi folk “Sa Jara” di Tuili, “Feminas de Marmilla”, i “Tenores”, musica e balli con il gruppo “A Bratzos Tentos”. Fino alla sera degustazioni a base di legumi. “Un appuntamento – afferma il sindaco Marcello Pilloni – che fa parte della storia del nostro territorio, una tradizione del paese. Sarà anche l’occasione per mettere in risalto le risorse e le peculiarità di Albagiara”.

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