Nuovo appuntamento del filone autunnale di “ViaConvento” giovedì 30 ottobre alle 18 nella Sala dell’Affresco dell’Ex Convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari, a Quartu: spazio a un dibattito sulla contemporaneità, dedicato in particolare al tema della verità nell’era dell’informazione.

Il programma prevede un approfondimento sul volume ‘Le Verità’, curato dall’associazione GiULiA Giornaliste Sardegna. Parteciperanno gli autori e le autrici Luciano Colombo, Micaela Morelli, Silvano Tagliagambe e Roberta Celot. Introduce Susi Ronchi. A dialogare con loro sarà Sandra Pani.

L’associazione nazionale, il cui nome è l’acronimo di GIornaliste Unite LIbere Autonome, è attiva dal 2011. È composta da giornaliste professioniste e pubbliciste che aderiscono allo spirito democratico, antifascista e solidaristico del Manifesto fondativo. Si pone due obiettivi principali, sui media e nei media: modificare lo squilibrio informativo sulle donne, anche utilizzando un linguaggio privo di stereotipi e declinato al femminile; battersi perché le giornaliste abbiano pari opportunità nei luoghi di lavoro.

‘Le Verità’ è stato pubblicato nel mese di novembre del 2024, in coedizione con Grafiche Ghiani. Raccoglie i contributi di 18 esperti, filosofi, giornalisti, linguisti e giuristi, che affrontano da prospettive diverse il concetto di verità, come quello relativo alla verità dogmatica che è propria della fede, alla verità processuale che scaturisce dalle regole del processo, a quella ontologica o alla verità sostanziale dei fatti rappresentata dall’informazione, alla verità storica, epistemologica, alla post-verità che si sviluppa nella comunicazione politica.

Scritto con un linguaggio chiaro e accessibile, il volume si propone come strumento di divulgazione per lettori e lettrici di tutte le età, in particolare per il mondo della scuola, dell’università e del giornalismo. Un testo che aiuta a orientarsi nel flusso continuo di informazioni e opinioni, offrendo una riflessione profonda sul valore della conoscenza critica e sulla responsabilità della comunicazione nella società contemporanea.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Archivio Mirella Mibelli. Come tutti gli altri eventi promossi nell’ambito della rassegna ‘ViaConvento’, l’ingresso è libero e non è richiesta la prenotazione.





