Quartu, al Parco Moltentargius spettacolo di flamenco con Sergio BernalAppuntamento sabato sera alle 21
Nuovo appuntamento stasera ( 6 settembre) al Parco Molentargius Saline per il "Quartu cultura festival". In programma lo spettaclo in "Una noche di flamenco" con Sergio Bernal".
L'appuntamento è alle 21. I biglietti di ingresso possono essere acquistati on line o presso il botteghino al Parco Molentargius, ingresso via Don Giordi.
Le serate al Parco iniziate il 28 agosto scorso, si concluderanno l'undici settembre. Organizzano il Comune, la Fondazione Quartu cultura, la Fondazione Sardegna e l'associazione Enti locali per le attività culturali e dello spettacolo.