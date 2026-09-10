Mogoro si prepara ad accogliere la Seconda Esposizione Canina Amatoriale, in programma sabato 12 settembre 2026 in località Carcaxia, un appuntamento che punta a coinvolgere l’intera comunità e a valorizzare il rapporto tra persone e animali, con uno sguardo speciale al lavoro delle unità cinofile delle forze dell’ordine.

L’iniziativa è organizzata dalla Leva 1976 e dalla Pro Loco Mogoro, in collaborazione con l’Associazione Donatori Nati della Polizia di Stato – Sardegna, coordinata dal presidente Daniele Rocchi, e con la partecipazione dell’AVIS Mogoro. Una rete di volontari e realtà locali che conferma la volontà di rendere l’evento un momento di comunità e condivisione.

La giornata si aprirà alle 10.30 con le dimostrazioni operative delle Unità Cinofile Antidroga e Antiesplosivo, con la presenza di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco. Alla stessa ora è prevista anche la microchippatura canina, a cura del dottor Sedda, un servizio utile e molto richiesto.

Alle 13 spazio al pranzo comunitario: antipasti di terra, malloreddus alla campidanese e grigliata di carne. È necessaria la prenotazione, contattando Alessandra al 347 787 4274 o Giorgio al 393 962 2354.

Nel pomeriggio, dalle 17, si apriranno le iscrizioni all’esposizione canina: 10 euro per un cane, 15 euro per due o più cani dello stesso proprietario. Per informazioni è possibile contattare Manuela al 380 580 6280. Alle 19 inizierà la competizione, che si concluderà con le premiazioni delle categorie: cuccioli 3–9 mesi, cani da caccia, miglior coppia, miglior gruppo, Best in Show, Giovani handler e meticci.

La serata proseguirà dalle 22 con intrattenimento musicale e DJ set, mentre per tutta la giornata sarà attivo un punto ristoro con panini, patatine, bibite e birra.

L’evento, inserito nel calendario degli appuntamenti di Mogoro, punta a confermare il successo della prima edizione e ad attirare partecipanti anche dai centri vicini. L’organizzazione ricorda alcune semplici regole: cani sempre al guinzaglio e proprietari muniti di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni.

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