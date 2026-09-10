Arte, incontri e creatività a Stintino, una iniziativa in programma venerdì 11 settembre alle 19 al Museo della Tonnara. Un nuovo appuntamento dedicato al talento e all’arte creativa con Stintino Crea, un evento che riunisce artisti e linguaggi diversi in un percorso di confronto e condivisione. Nata nel 2025 da un'idea della dottoressa Emanuela Sias, prosegue anche nel 2026 con nuovi artisti. L’inaugurazione è prevista per venerdì al Museo della Tonnara di Stintino. Saranno presenti gli artisti Antonio Cau, Giancarlo Gritella, Gabriella Libertini e Roberto Panzeri, con le loro opere e i loro differenti percorsi artistici, in un incontro pensato per valorizzare la creatività e il dialogo tra esperienze diverse. Si tratta di un'esposizione dove oggetti e opere mostrano stili diversi, un'esplorazione di mondi differenti dove conserva un proprio significa ed esprime un messaggio originale. Ad accompagnare l’inaugurazione sarà un intermezzo musicale di Pietro Solinas, che arricchirà la serata con un momento dedicato alla musica. Un appuntamento per incontrarsi al Museo, conoscere gli artisti e lasciarsi guidare dalle opere e dalle diverse forme della creatività contemporanea.

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