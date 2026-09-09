Il 12 e 13 settembre Settimo San Pietro ospita il secondo appuntamento itinerante del "Sardinia Archeofestival - Micromondi", dedicata a su "Ladiri", la terra cruda, materia capace di connettere la storia dell’isola con arte, architettura e bioedilizia. L’iniziativa è organizzata dall'Associazione Jenna Arcana APS, presieduta Paola Palmas, in collaborazione e partenariato con Itzokor OdV, guidata da Matteo Tatti e Alice Nozza. Si inizia sabato a Casa Baldussi, via Garibaldi 27. Dalle 9.30 il programma propone gli interventi del geologo Luigi Sanciu, sul tema “Argilla e Acqua, una storia d’amore all’alba della Terra”; dell’antropologa Veronica Matta, su “La stanza del cibo, Sa Domu de su fumu: il focolare come luogo sacro della casa”; e dell’Archeologa Sara Collu, su “Ladiri: abitare sostenibile in Campidano dall’800 a oggi”. Alle 16.30 passeggiata nel centro storico alla scoperta di portali e muri storici in terra cruda. Alle 18, la Dott.ssa Paola Palmas presenterà “L’uso della terra cruda nella Sardegna Preistorica e Protostorica”; alle 18.45 l’antropologo Fiorenzo Caterini proporrà “Siamo la terra che ci circonda”. A seguire dibattito e aperitivo.

Domenica, sempre a Casa Baldussi, dalle 9.30 alle 12.30 l’artista Ermenegildo Atzori sarà protagonista della performance di Land Art “La Terra come Tela”. In contemporanea, l’Architetta. Sara Collu e il bio-costruttore Luca Murgia cureranno laboratori pratici su miscele, mattoni, intonaci e finiture. Alle 15, incontro con Atzori, “Dialogo e condivisione”. Alle 16, presso la Sala Berlinguer, in via IV Novembre 6, si terrà una tavola rotonda sul tema “Costruire il domani con la terra di Ieri”, con l'architetto Silvano Piras che interverrò sulla “Attualità della Terra cruda nell’architettura Contemporanea”; l'architetto Tullio Angius, parlerà del “Percorso dei portali delle case campidanesi”. Il geometra Massimo Pusceddu, interverrà invece sul “Fabbisogno abitativo e valorizzazione dei centri storici”; la dottoressa Paola Palmas, sul tema “Dal Ladiri al cemento: cronaca di una uutazione antropologica”. Il bio costruttore Luca Murgia interverrà infine su “Fare impresa con la Terra cruda”.

Alle 18.30 il festival si concluderà con dibattito finale e “archeo aperitivo” con vini della cantina Ferruccio Deiana.

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