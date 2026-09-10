La Camera di Commercio del Nord Sardegna è tra i fondatori del network Mirabilia, iniziativa di Unioncamere che raccoglie 21 enti camerali con l'obiettivo di rilanciare il turismo culturale e le eccellenze legate ai siti Unesco. Il Teatro Civico di Sassari (il 17 settembre dalle 15.30) e la Sala Conferenze di Lo Quarter ad Alghero (il 18 settembre dalle 10) ospiteranno il Mirabilia Day 2026 che ha per tema “Dagli eventi alla politica degli eventi”.

La condivisione delle buone pratiche e dei progetti di promozione del territorio attraverso il turismo culturale sarà il punto di incontro tra istituzioni, mondo camerale, associazioni e operatori. Si parlerà non solo di Candelieri, Cavalcata e diversi festival isolani, ma anche del palio di Siena, del festival Internazionale dei Giochi in strada di Verona e di Matera come capitale europea della Cultura.

Preziosa la presenza dell'Isnart, l'Istituto Nazionale di ricerche turistiche ISNART. Il segretario generale Isnart, Paolo Pilleri, intervenuto da remoto alla conferenza stampa nella sede camerale di Sassari, ha rivelato: “La motivazione culturale, sia primaria sia secondaria, riguarda l'84% dei turisti”.

All'incontro di questa mattina sono intervenuti anche il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, in qualità anche di sindaco metropolitano (“stiamo mettendo a punto un coordimanento dell'area metropolitana per le iniziative culturali”), l'assessora al turismo di Alghero Ornella Piras (“Bisogna pensare in termini di squadra con gli altri Comuni”) e il presidente e il segretario della Camera di Commercio del Nord Sardegna, Stefano Visconti e Pietro Esposito, che hanno sottolineato la felice esperienza del network Salude & Trigu che ha messo in rete e in collaborazione ben 100 eventi nel Nord Sardegna.

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