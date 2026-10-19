La Bocciofila Sacro Cuore, in via Tintoretto 9 a Sassari, ospiterà il 24 e 25 ottobre la quinta edizione de "Con il Nastro Rosa" manifestazione ideata per promuovere la cultura della prevenzione e valorizzare il ruolo dello sport come strumento di aggregazione, inclusione e benessere.

Grazie alla collaborazione con la LILT - Associazione Provinciale di Sassari, il fine settimana unirà informazione sanitaria, visite senologiche gratuite, sostegno alle persone che affrontano una malattia e ai loro familiari, competizione sportiva femminile, musica e tradizioni locali.

Domenica 25 ottobre sarà dedicata alla quinta Gara Nazionale Femminile “Con il Nastro Rosa”, competizione di bocce nella specialità raffa individuale. Alla manifestazione prenderanno parte oltre 32 atlete, provenienti da diverse realtà sportive, che si confronteranno in una giornata di sport e agonismo nel segno del rispetto, della passione e della solidarietà. La cerimonia di premiazione sarà accompagnata dall’esibizione del Coro di Florinas, che offrirà un momento musicale dedicato alla tradizione e alla cultura del territorio. A seguire, il gruppo Sassari Vecciu concluderà il programma con un repertorio legato alla musica e alle tradizioni della città di Sassari.

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