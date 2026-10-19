Un riconoscimento al merito, all'impegno e ai sacrifici dei giovani della comunità In occasione della cerimonia finale di premiazione del Premio letterario Giulio Angioni, in programma domenica 25 ottobre, il Comune di Guasila e il Festival dell'Altrove hanno deciso di conferire un attestato di merito a tutti i neolaureati e le neolaureate guasilesi. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale insieme ai responsabili del festival, intende valorizzare i traguardi accademici raggiunti dalle ragazze e dai ragazzi del paese. «È un momento che riteniamo molto importante per riconoscere il lavoro, la fatica e i sacrifici sostenuti dai giovani della nostra comunità», sottolinea la sindaca Paola Casula.

L'iniziativa è aperta ai laureati di tutte le facoltà e corsi di laurea. Il Festival dell'Altrove è la rassegna culturale che Guasila organizza ogni anno nel segno dell'eredità dello scrittore e antropologo Giulio Angioni, ideatore del concetto di “Altrove” geografico, narrativo e antropologico. L’importante rassegna culturale promossa dal Comune celebra il decennale con una serie di appuntamenti di prestigio con la partecipazione di autori, giornalisti e artisti di rilievo nazionale.

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