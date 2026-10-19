Tre giorni di camminate, 100 chilometri in totale, suddivisi in quattro percorsi ad anello con partenza e arrivo nel Centro Myland di Albagiara, come atto finale della versione autunnale di “PasseG..Giare”. L’iniziativa del Consorzio Due Giare avrà il suo epilogo da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre, con l’evento “PasseG..Giare 100. Sfida te stesso”, nel quale, passeggiando e camminando, ogni partecipante deciderà, in autonomia, il ritmo e la lunghezza da percorrere. Il tutto alla scoperta di un territorio ricco di risorse ambientali, archeologiche, architettoniche e delle tradizioni locali. Tragitti adatti a tutti quanti, che toccheranno tutti i Comuni del Consorzio, quelli pensati per la manifestazione organizzata dalle Due Giare, con il supporto organizzativo della Fondazione Parte Montis e di Sardegna Trail, associazione “Senelacanas”, regione e Sardegna Turismo. “Sfidare se stessi in un contesto come il nostro, credo possa essere una sfida accettata da tutti - esordisce Lino Zedda, presidente del Consorzio Due Giare - non è una sfida esasperata, in un contesto ambientale e naturalistico interessante. Una sfida secondo le proprie capacità, ovvero ognuno deciderà quanti petali percorrere”. Un’avventura lunga 100 chilometri, in totale autonomia, immersi nella natura dell’Alta Marmilla: i percorsi ad anello, detti anche a petalo, saranno da 25 chilometri ciascuno. “Un percorso che interessa tutti i paesi del Consorzio Due Giare - ha spiegato Gianni Mureddu, di Sardegna Trail - abbiamo riproposto il modello di Myland Cross Experience di alcuni anni fa: quattro tracce con partenza ed arrivo ad Albagiara, dal Centro Servizi Myland. Sarà davvero un modo per visitare la Marmilla a pieno, con tappa in ben 13 Comuni”. Nel 2022, il MyLand cross experience, era stato un grande successo, con oltre 80 partecipanti. Al momento, le adesioni alla “PasseG...Giare. Sfida a te stesso”, aperte fino a domenica 25 ottobre, sono poco più di 20. Il conto alla rovescia è partito e la macchina organizzativa pronta. “Nel Centro Servizi Myland, gestito dalla nostra associazione, accoglieremo i partecipanti al loro arrivo - ha spiegato Ignazio Cadeddu, dell’associazione “Senelacanas” – e domenica 1 novembre, giornata conclusiva dell’iniziativa, un pranzo sempre per i partecipanti, poi la musica con il concerto di Irene Loche e la consegna degli attestati”.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare sardegnatrailrunning@gmail.com.

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